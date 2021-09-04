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Общество4 сентября 2021 12:36

Заморозки придут в Волгоградскую область на следующей неделе

Волгоградцев ожидает понижение температуры до -1 С
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Первые заморозки придут в Волгоградскую область уже в начале рабочей недели.

Первые заморозки придут в Волгоградскую область уже в начале рабочей недели.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начало рабочей недели выдастся не по-сентябрьски холодным. Синоптики прогнозируют 6 и 7 числа первые заморозки. В воздухе и на поверхности почвы будет до -1ºС.

Заморозки ожидаются в отдельных районах Волгоградской области. Но в региональном главке МЧС предупреждают всех жителей, что с понижением температуры необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и обогревателей. От этого зависит Ваша жизнь и Ваших близких. При пожаре немедленно звоните «101» или «112».