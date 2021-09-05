В начале недели в Волгограде отключат горячую воду на 27 улицах

Без горячей воды на несколько дней останутся жители Ворошиловского района Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградские коммунальщики не довели до конца все подготовительные работы перед началом отопительного сезона. Ремонт и гидравлические испытания не проходят без отключения горячей воды жителям Волгограда. И если летом в жару не так критично помыть посуду в холодной воде или остаться без теплого душа не так критично, то при наступившем похолоданием в сентябре отсутствие горячего водоснабжения станет настоящим неудобством. На следующей неделе без горячей воды останутся жители Ворошиловского района. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения» горячего водоснабжение не будет на 27-ми улицах с 6 по 8 сентября.

- Отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

С 6 по 8 сентября горячую воду отключат на следующих адресах: ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37; ул. Клинская, 33, 34, 35; ул. Калинина, 19, 21, 23, 25; ул. Канунникова, 9; ул. Огарева, 1, 2, 7; ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27; ул. Баррикадная, 19, 19а; ул. Иркутская, 8; ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29; ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17; ул. Каменская, 4, 6, 8, 10; ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а; ул. Краснослободская, 17, 19; ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20; ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; ул. Моздокская, 3, 5, 7; ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3; ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18; ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18; ул. Липецкая, 5, 7; ул. Новоузенская, 10а; ул. Ким, 18; ул. Ковровская, 4; ул. Бобруйская, 1, 1а; ул. Пугачевская 5г, 5д; ул. Гомельская, 1.

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