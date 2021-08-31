Где в Волгограде отключат горячую воду в сентябре 2021: список адресов, даты

Без горячей воды в сентябре останутся несколько районов Волгограда. Отключения будут непродолжительными. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Лето осталось позади, но впереди теплый сентябрь. Это значит, что у коммунальщиков еще остается время, чтобы подготовить и отремонтировать котельные и оборудование к отопительному сезону. В начале осени жителям Волгограда в разных районах придется остаться без теплого душа, а воду нагревать в кастрюлях и тазиках. Однако отключения в сентябре будут непродолжительными, максимум до трех дней. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», временно горячего водоснабжения не будет в Ворошиловском и Советском районах.

- Планово-предупредительный ремонт котельных — необходимая и едва ли не самая важная часть подготовки к будущему отопительному сезону. К остановке котельных приурочены и ремонты, реконструкция тепловых сетей, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Волгоградцы должны иметь ввиду, что отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается подача ресурса. Возможно, что из-за ремонта отключение горячей воды продлится дольше или, наоборот, она появится раньше указанного срока.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СЕНТЯБРЕ 2021 В ВОЛГОГРАДЕ

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

6-8 сентября

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37

ул. Клинская, 33, 34, 35

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

ул. Канунникова, 9

ул. Огарёва, 1, 2, 7

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

ул. Баррикадная, 19, 19А

ул. Иркутская, 8

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А

ул. Краснослободская, 17, 19

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

ул. Моздокская, 3, 5, 7

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

ул. Липецкая, 5, 7

ул. Новоузенская, 10а

ул. Ким, 18

ул. Ковровская, 4

ул. Бобруйская, 1, 1а

ул. Пугачевская 5г, 5д

ул. Гомельская, 1

13-15 сентября

ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6Б, 8, 10

ул. Елисеева, 1, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

ул. Ардатовская, 16

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

13 сентября

ул. Василевского 2,4,6

пр-т Университетский, 100