Андрей Бочаров встретился с жителями скандальной "Белой дачи"

Губернатор Волгоградской области пообещал жителям Белой дачи защитить их права. Фото: АВО

В Волгоградской области не утихают споры вокруг домов в посёлке Белая дача. Региональные власти и профильные ведомства продолжают искать способ узаконить постройки живущих там людей. Сегодня с жителями Среднеахтубинского района встречалась замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко. Позже к обсуждениям неожиданно присоединился губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона заявил жителям Белой дачи, что их проблема не редко встречается в Волгоградской области. В регионе есть 50 подобных объектов. Андрей Бочаров подчеркнул, что нужно разработать механизмы, чтобы в первую очередь защитить этих права людей.

Напомним, что в регионе есть опыт восстановления прав граждан: в 2014 году в Волгоградской области выявили 110 проблемных домов, около 10 тысяч семей дольщиков оказались в сложной ситуации. На сегодняшний день уже 90 домов достроены, 8375 семей получили свое жилье. По каждому объекту в регионе идет комплексная работа.