Дома жителей посёлка Белая дача пообещали не сносить

Жители Белой дачи отстояли свои дома Фото: архив "КП"

Признанные самовольными дома в посёлке Белая дача все-таки не станут сносить. Власти Волгоградской области услышали жителей коттеджного поселка в Волго-Ахтубинской пойме и решили им помочь. Сегодня специальная межведомственная рабочая группа встретились с владельцами построек в Среднеахтубинском районе и отчитались о своей работе. Несколько десятков семей выдохнули – они сохранят крышу над головой.

Как «КП-Волгоград» заявили в администрации Волгоградской области, специалисты завершают работу по поиску способов узаконить дома в коттеджном поселке Белая дача. Напомним, ранее суд признал таунхаусы в Средней Ахтубе самовольными, по закону их должны снести. Но дело в том, что жители «Белой дачи» в 2011 году купили квадратные метры в домах блокированной застройки и оформили право собственности в Росреестре. Их поселок включили в состав хутора Бурковский. Но видимо это не все необходимые условия. Жители Белой дачи со страхом ждали дня, когда экскаваторы приедут сносить постройки, но не бросали попыток отстоять свои дома. Волгоградцы обратились с петицией к президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. И дело сдвинулось с мертвой точки.

- Сегодня с региональной властью мы определяем юридические пути, чтобы у жителей была возможность оформить дома с учетом требований природоохранного законодательства. В настоящее время по тем искам, которые рассматриваются судом первой инстанции или находятся на стадии апелляцонного обжалования прокуратура области вступает в процесс в интересах граждан в целях недопущения нарушения их жилищных прав. Разрешение проблемы будет исключительно в интересах граждан, все ваши права мы восстановим, – прокомментировала «КП-Волгоград» первый зампрокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

Проблему жителей Белой дачи решают вместе в администрацией Волгоградской области и надзорными ведомствами. Фото: АВО

- Живем семьей 4 человека 8 лет в этом доме. Так получилось, мы рискнули, верили, что все таки как-то нормализуется обстановка. Когда тучи стали сгущаться все сильней, честно вам скажу, я стал побаиваться сам, что страна не услышит, пропустит это. Но сейчас я настолько успокоился, услышал ваши слова - заявил один из жителей Белой дачи на встрече с межведомственной группой администрации Волгоградской области.

Более того решения судов по Белой даче, которые вступили в силу, отозвали и прекратили производства. Поэтому судебные приставы не станут, да и просто не имеют права, сносить дома. Ситуацию контролирует прокуратура области. А значит, у жителей и властей есть время придумать решения этого непростого вопроса.