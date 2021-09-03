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Происшествия3 сентября 2021 14:00

Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП на заводе в Михайловке, где пострадали 3 человека

На рабочих обрушились части свара и раскаленная пыль
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Следственный комитет начал процессуальную проверку

Следственный комитет начал процессуальную проверку

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области выясняются обстоятельства ЧП на цементом заводе в Михайловке. Вечером 2 сентября во время рабочей смены ожоги различной степени тяжести получили 3 человека. Следователи организовали процессуальную проверку, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

- По предварительным данным ЧП произошло во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи – на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера, - рассказали в следкоме.

Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы, они экстренно были госпитализированы. Двоих рабочих, которым 30 и 54 года, привезли в крайне тяжелом состоянии в Волгограде в ожоговый центр 25-й больницы. Еще один 52-летний мужчина был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ в состоянии средней тяжести. По факту ЧП на производстве проверку начала и прокуратура региона.