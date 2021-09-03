Состояние крайне тяжелое: три человека пострадали при ЧП на заводе под Волгоградом

Получившие травмы были госпитализированы в больницы Волгограда и Михайловки Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 2 сентября на цементном заводе в Михайловке произошло ЧП. Производственные травмы получили 3 человека, двоим из которых потребовалась экстренная госпитализация в Волгоград. 30-летний и 54-летние мужчины были доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25. Они в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Еще одного рабочего, которому 52 года, на скорой помощи увезли в Михайловскую ЦРБ. Он получает лечение в травматологическом отделении. Его стояние медики оценивают как средней тяжести.