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Происшествия3 сентября 2021 11:04

Состояние крайне тяжелое: три человека пострадали при ЧП на заводе под Волгоградом

Двоих пострадавших госпитализировали в ожоговый центр в Волгоград
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Получившие травмы были госпитализированы в больницы Волгограда и Михайловки

Получившие травмы были госпитализированы в больницы Волгограда и Михайловки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 2 сентября на цементном заводе в Михайловке произошло ЧП. Производственные травмы получили 3 человека, двоим из которых потребовалась экстренная госпитализация в Волгоград. 30-летний и 54-летние мужчины были доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25. Они в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Еще одного рабочего, которому 52 года, на скорой помощи увезли в Михайловскую ЦРБ. Он получает лечение в травматологическом отделении. Его стояние медики оценивают как средней тяжести.