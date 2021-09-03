Три человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 2 сентября, в рабочем поселке Средняя Ахтуба произошла авария с тремя пострадавшими. В 22.30 на улице Кузнецкая-1 38-летняя жительница Астраханской области за рулем «ВАЗ-21099» влетела в «Datsun on-DO», который стоял перед перекрестком из-за красного сигнала светофора. За рулем японского автомобиля был 38-летний мужчина, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия травмы получили водитель и 72-летняя пассажирка отечественной легковушки и 11-летняя девочка, которая была в салоне иномарки. Пострадавших увезли в больницу.

Напомним, днем в четверг в Волгограде произошла массовая авария. Автомобиль «Kia Picanto» протаранил 3 машины, которые стояли перед красным сигналом светофора.