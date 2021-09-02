Встали паровозиком: в Волгограде в массовой аварии столкнулись 4 автомобиля

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня днем, 2 сентября, в Дзержинском районе Волгограда произошла авария с участием четырех автомобилей. На проспекте Жукова рядом с остановкой «Землячка» 54-летний водитель за рулем «Kia Picanto» не справился с управлением и врезался в «Kia Rio», «Huyndai Tucson» и «Ford Focus». Три автомобиля стояли на светофоре, у которого горел красный свет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

К счастью, в результате массового дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. Хотя бригада скорой помощи все равно прибыла на место аварии. Также там продолжают работать инспекторы ГИБДД.