В Волгоградской области похолодает до +4 С

Волгоградцев предупреждают о похолодании до +4 и шквалистом ветре. Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Вторые сутки подряд в Волгоградской области бушует непогода. Прохладным, а местами даже холодным, будет конец рабочей недели. Завтра, 3 сентября, синоптики прогнозируют в регионе ночное похолодание до +4 градусов, днём же температура не превысит 14-19ти.

Волгоградский ЦГМС предупреждает, 3 сентября на территории области ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах ливни с грозами и градом. Ночью ветер будет юго-западным 6-11 м/с, местами прогнозируют порывы 15-20 м/с, а при грозах все 20-25 м/с. Утром и днем его направление изменится: обещают западный, северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с, при грозах 23-28 м/с. Столбики термометров ночью в Волгоградской области покажут +10-15 градусов, в некоторых районах похолодает до +4, днем воздух прогреется до +14-19 градусов.

Ранее МЧС по Волгоградской области предупреждало жителей о ливнях и штормовом ветре, а также напоминало, о правилах безопасности в непогоду.