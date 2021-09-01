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Общество1 сентября 2021 9:30

В Волгоградской области в течение трех суток ожидаются ливни и штормовой ветер

Региональный Главк МЧС просит волгоградцев быть осторожными
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Волгоградцев при усилении ветра просят не стоять под деревьями, которые могут рухнуть

Волгоградцев при усилении ветра просят не стоять под деревьями, которые могут рухнуть

Фото: Эдуард Пальгунов

С началом осени в Волгоградскую область пришла непогода. Сильный дождь с грозой обрушился в ночь на 1 сентября. Сохранятся непростые метеоусловия на протяжении всей среды, а также 2 и 3 сентября. По информации Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах региона ожидаются ливни, сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 метров в секунду. В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности.

Как рассказали «КП-Волгоград» в спасательном ведомстве, парковать машины надо в дали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам при усилении ветра также необходимо обходить шаткие строения и высокие растения. Нельзя стоять под линиями электропередач, трогать и подходить к оборванным проводам. В помещениях рекомендуется плотно закрыть окна и форточки, в непогоду опасно выходить на водоемы на маломерных судах. При возникновении опасной ситуации нужно звонить по телефонам 101 или 112.