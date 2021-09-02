Из Волгограда могут возобновиться полеты в Эмираты

Полеты в Эмираты из Волгограда пока не возобновляются Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы могут получить возможность снова отправляться на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Для этого необходимо возобновление прямого авиасообщения между Волгоградом и государством для Ближнем Востоке. Росавиация дала допуск авиакомпании «Azur Air» на полеты из аэропорта «Гумрак» в Шарджу – в эмират на берегу Персидского залива.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Росавиации, авиаперевозчик может начать делать по 2 рейса в неделю во время сезонов «Лето-2021» и «Зима-2021-2022». Однако допуск не является разрешение на начало полетов между Волгоградом и Шарджей.

- Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В мае допуск на полеты в ОАЭ – Дубай, Шарджу и Рас-Эль-Хайму – получила авиакомпания «Россия». Но самолеты из Волгограда в Эмираты летать не начали из-за отсутствия необходимого разрешения.