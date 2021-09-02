Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2021 12:46

Под Волгоградом самосвал врезался в строящийся мост

Пострадал только водитель грузовой машины
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в строящийся мост под Волгоградом.

Водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в строящийся мост под Волгоградом.

Из-за своей невнимательности 53-летний водитель самосвала устроил аварию в Иловлинском районе Волгоградской области. ЧП произошло в понедельник, 1 сентября, в 16:21. Как рассказали в региональном Главке МВД, на 915 километре трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань» идут дорожные работы. Водитель самосвала привез туда асфальт и после выгрузки не убедился, что кузов «КамАЗа 6580-S5» поднят и поехал. По итогу водитель врезался в строящийся в Иловлинском районе железобетонный мост. С травмами его увезли в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Волгограде «Лада» насмерть сбила женщину