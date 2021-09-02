Под Волгоградом самосвал врезался в строящийся мост

Водитель самосвала с поднятым кузовом врезался в строящийся мост под Волгоградом.

Из-за своей невнимательности 53-летний водитель самосвала устроил аварию в Иловлинском районе Волгоградской области. ЧП произошло в понедельник, 1 сентября, в 16:21. Как рассказали в региональном Главке МВД, на 915 километре трассы «Тамбов-Волгоград-Астрахань» идут дорожные работы. Водитель самосвала привез туда асфальт и после выгрузки не убедился, что кузов «КамАЗа 6580-S5» поднят и поехал. По итогу водитель врезался в строящийся в Иловлинском районе железобетонный мост. С травмами его увезли в больницу.

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