В Волгограде «Лада» насмерть сбила женщину

Из-за неаккуратных водителей страдают и погибают пешеходы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде накануне, 1 сентября, случилась смертельная авария. В 7.15 в Красноармейском районе на улице Судостроительной 30-летний водитель на «Ладе Веста» сбил 65-летнюю женщину. Происшествие произошло на нерегулируемом переходном переходе, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В центре города в среду в 16.30 под колеса попал школьник. 19-летний водитель, управляя «ВАЗ-2114», на улице Коммунистической по направлению от улицы Гоголя к 13-й Гвардейской решил проехать на красный сигнал светофора. В этот момент на зеленый свет дорогу переходил 9-летний мальчик. Легковушка наехала на ребенка, которого скорая помощь увезла в медучреждение.