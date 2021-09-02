В Волжском завершилось расследование в отношении 17-летнего парня, избившего металлической трубой таксиста

Следователи направили материалы дела в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Волжского, который едва не убил таксиста. Вечером 21 июля на заправке у водителя такси произошел конфликт с 55-летним мужчиной, за которого решил вступиться его сын. Парень взял из багажника машины металлическую трубу, которой ударил соперника отца по голове. Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Медики спасли жизнь водителю такси, а 17-летнему подростку не удастся уйти от наказания. Материалы уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» следователи направили в прокуратуру. Фигурант находится под стражей.