В Волжском отец с сыном избили таксиста на заправке

Решается вопрос об аресте сына и его отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском задержали 17-летнего парня и его отца. Они подозреваются в причинении тяжкого вреда здоровью таксисту. Накануне вечером на заправке в городе-спутнике между 42-летним волжанином и водителем такси случился конфликт, который перерос в драку. На помощь к своему отцу решил прийти его сын, который взял из багажника металлический предмет и ударил им таксиста по голове. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Он в тяжелом состоянии.

В настоящее время молодого парня и его отца подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.