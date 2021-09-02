45 тысяч вакансий предлагают безработным в Волгоградской области

На 1 сентября 2021 года в Волгоградской области насчитывается порядка 7,6 тысяч безработных. При этом количество вакансий, которыми располагает комитет по труду и занятости населения, в разы больше – соискателям предлагают свыше 45 тысяч рабочих мест. Более того, безработные вместе с семьей могут переехать в любые населенные пункты страны, если в Центре занятости найдут подходящую вакансию и дадут направление. Такое трудоустройство – временное, подчеркивают в пресс-службе обладминистрации. Да и такая услуга не особо пользуется популярностью.

- По данным облкомтруда, с начала 2021 года услугой по содействию в переезде в другой населенный пункт для временного трудоустройства воспользовались 14 человек, из них только 2 отправились за пределы Волгоградской области, - уточнили в администрации региона.

Отметим, что в начале 2021 года безработных было больше – свыше 27,8 тысяч человек. За эти полгода работу нашли около 20 тысяч человек.