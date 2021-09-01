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Общество1 сентября 2021 9:48

Безработным волгоградцам предложат работу в других регионах и помогут с переездом

Такие поправки внесли в приказ минтруда и занятости населения Волгоградской области
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Чтобы снизить уровень безработицы среди жителей Волгоградской области, которая к июню 2021 года достигла 5,3%, региональный комитет труда и занятости будет помогать волгоградцам в поиске работы в других регионах России. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на приказ. В административный регламент документа внесли соответствующие изменения. Центры занятости будут предлагать соискателям подходящие вакансии и в случае согласия давать направления на переезд.

Если у человека есть семья, то в договоре нужно это обязательно указать. Органы занятости помогут в переселении близких безработного.

Новые изменения уже действуют. Для уточнения информации необходимо обратиться в Центры занятости населения Волгоградской области.