Безработным волгоградцам предложат работу в других регионах и помогут с переездом

Чтобы снизить уровень безработицы среди жителей Волгоградской области, которая к июню 2021 года достигла 5,3%, региональный комитет труда и занятости будет помогать волгоградцам в поиске работы в других регионах России. Об этом «КП-Волгоград» сообщает со ссылкой на приказ. В административный регламент документа внесли соответствующие изменения. Центры занятости будут предлагать соискателям подходящие вакансии и в случае согласия давать направления на переезд.

Если у человека есть семья, то в договоре нужно это обязательно указать. Органы занятости помогут в переселении близких безработного.

Новые изменения уже действуют. Для уточнения информации необходимо обратиться в Центры занятости населения Волгоградской области.