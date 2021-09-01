Они были заражены АЧС: в Волгоградской области на дороге нашли трупы свиней

На всей территории Новоаннинского района начались наблюдения за состоянием свиней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области рядом с федеральной трассой Р-22 «Каспий» нашли трупы свиней. Как показали лабораторные исследования, они были заражены африканской чумой свиней. Погибших животных обнаружили на территории Черкесовского сельского поселения Новоаннинского района в радиусе двух метров на пересечении проселочной дороги к хутору Звездка и трассы. Координаты были указаны в приказе регионального комитета ветеринарии. Облкомветеринария утвердил ликвидацию инфицированных вирусом свиней и предотвращение распространения АЧС. Документ был опубликован на сайте администрации Волгоградской области.

Найденных зараженных свиней специалисты уничтожат в спецодежде на месте, где они были найдены. Также ветеринары будут контролировать, чтобы на эту территорию в течения карантина не попали безнадзорные животные, еще на участке дороги пройдет дератизация, дезинсекция и дезакаризация. На прилегающей территории с инфицированными объектами ввели запрет на передвижение транспорта.

Во всем Новоаннинском районе специалисты начали ежедневные наблюдения за состоянием свиней. В охотничьих угодьях ведется мониторинг популяции диких кабанов. Карантин будет действовать еще в течение 30 дней с момента завершения последних мероприятий по ликвидации АЧС.

Это уже не первый случай африканской чумы свиней в Волгоградской области в 2021 году. Так в августе очаги вируса выявили в населенных пунктах Среднеахтубинского и Серафимовичского районов.