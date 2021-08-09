В двух районах Волгоградской области выявили вспышку африканской чумы свиней

Карантин из-за АЧС объявили в трех районах Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области выявили вспышку африканской чумы свиней. Вирус обнаружили в личном подсобном хозяйстве поселка Стандартный Среднеахтубинского района, а также в ЛПХ хутора Ендовского Серафимовичского района. Диагноз был подтвержден лабораторно, сообщили «КП-Волгоград» в комитете ветеринарии Волгоградской области. В населенных пунктах, где были зафиксированы очаги АЧС, постановлениями губернатора ввели карантин.

- Для предотвращения распространения заболевания карантин объявлен в пятикилометровой зоне вокруг поселка Стандартного - она охватывает поселок Средняя Ахтуба, хутор Заяр, а также село Заплавное Ленинского района. Всего на этой территории отчуждено 20 свиней. Владельцы животных в соответствии с законодательством получат денежную компенсацию, - отметили в комитете ветеринарии. На этих территориях ограничительные меры вступили с 5 августа.

В Серафимовичском районе карантин действует с 6 августа в хуторах Ендовский и Клетско-Почтовский. Специалисты проводят мероприятия по локализации очага, ущерб подсчитывается.

Территории могут посещать, в том числе на автомобилях, только местные жители и специалисты, устраняющие эпизоотический очаг. Также во время карантина запрещается перемещать и перегруппировывать свиней, ввозить и вывозить их, проводить убой, вывозить продукцию животноводства, растениеводства, кормов. В карантинной зоне были установлены охранные посты, оборудованные дезинфекционными барьерами.

В комитете ветеринарии добавили, что африканская чума свиней не представляет угрозы для человека. Однако вирус чрезвычайно опасен для животных, он не лечится, также от АЧС нет вакцины. Остановить распространение удается только карантинными мероприятиями.

Всего в 2021 году на территории Волгоградской области выявлено 4 случая АЧС.