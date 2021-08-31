Откроем небо: в Волгограде будут ходить троллейбусы с автономным ходом

На смену привычным троллейбусам в Волгограде придет транспорт, который часть маршрута сможет преодолевать с опущенными "рогами" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в скором времени может появиться новый вид транспорта – троллейбус с автономным ходом. Для него не нужно постоянное подключение к контактной линии, заряд аккумуляторов будет позволять преодолевать часть маршрута с опущенными «рогами». Троллейбус с автономным ходом начнет ходить с поселка ГЭС в Тракторозаводском районе. Об этом 31 августа заявил глава Волгограда Виталий Лихачев во время инспекции реконструкции наземной части линии скоростного трамвая.

- Как только испытания троллейбуса с автономным ходом закончатся, мы обязательно будем приобретать его. Пустим его с поселка ГЭС по бесконтактной сети, со Спартановки он будет включаться в контактную сеть. Нам нужно 24 машины, - рассказал мэр города.

В дальнейшем в Волгограде хотят избавиться от большого числа проводов и линий, которые проходят по центру города. «Откроем небо» - сказал Виталий Лихачев. А электробусы, которые ходят в Москве, в Волгограде не появятся. Этот транспорт, который работает от электробатарей, слишком дорогой в обслуживании.

- У нас сердцевина и историческая часть города в троллейбусных линиях. Хотим их убрать. Мы не пойдем по пути Москвы с электробусами, они очень дорогие и есть проблемы с утилизацией аккумуляторов, - рассказал депутат Государственной думы Евгений Москвичев.

Что касается троллейбусов с автономным ходом, пока нет точных сроков, когда именно они начнут ходить в Волгограде. Их производят в Энгельсе.