Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: вакцинацию взяли на особый контроль

Вакцинацию в регионе взяли на особый контроль Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области остаются прежние карантинные меры по коронавирусу. Однако в постановление 179 губернатора о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 было внесено изменение. В документе появился пункт, который ставит на особый контроль обязательную вакцинацию работников сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Изменение в постановление главы области было опубликовано 21 августа и подписано исполняющим обязанности губернатора Евгением Харичкиным.

Изменение в постановлении губернатора, которое начало действовать с 21 августа. Скриншот из документа, опубликованного на сайте администрации Волгоградской области.

Напомним, 27 июля волгоградский Роспотрабнадзор распорядился ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки должны сделать работники сфер, которые контактируют с большим числом граждан. В частности, это сотрудники здравоохранения, образования, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, общественного транспорта. Первую дозу вакцины от COVID-19 волгоградцы обязаны получить до 30 августа, а вторую - до 30 сентября.