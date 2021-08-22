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Здоровье22 августа 2021 10:24

Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: вакцинацию взяли на особый контроль

В постановление 179 губернатора Волгоградской области с 21 августа 2021 внесли изменения
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Вакцинацию в регионе взяли на особый контроль

Вакцинацию в регионе взяли на особый контроль

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области остаются прежние карантинные меры по коронавирусу. Однако в постановление 179 губернатора о режиме повышенной готовности из-за COVID-19 было внесено изменение. В документе появился пункт, который ставит на особый контроль обязательную вакцинацию работников сфер, указанных в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой. Изменение в постановление главы области было опубликовано 21 августа и подписано исполняющим обязанности губернатора Евгением Харичкиным.

Изменение в постановлении губернатора, которое начало действовать с 21 августа. Скриншот из документа, опубликованного на сайте администрации Волгоградской области.

Изменение в постановлении губернатора, которое начало действовать с 21 августа. Скриншот из документа, опубликованного на сайте администрации Волгоградской области.

Напомним, 27 июля волгоградский Роспотрабнадзор распорядился ввести в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививки должны сделать работники сфер, которые контактируют с большим числом граждан. В частности, это сотрудники здравоохранения, образования, торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, общепита, общественного транспорта. Первую дозу вакцины от COVID-19 волгоградцы обязаны получить до 30 августа, а вторую - до 30 сентября.