В Волгограде обманутым дольщикам выплатят компенсации за покупку квартир у обанкротившегося застройщика

Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области

Дольщики, которые вложили деньги в покупку квартир в строящемся доме в Советском районе Волгограда, получат компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», рассказали «КП-Волгоград» в Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области. Жилищно-строительной кооператив «Родник» возводил 12-этажное жилое здание на улице Казахской. Однако дом так и не построился.

Возведение объекта на улице Казахской, 50 началось в 2016 году. В 4-м квартале 2017-го его должны были ввести в эксплуатацию. Но из-за отсутствия средств у застройщика работы остановились на стадии готовности 6%. Арбитражный суд Волгоградской области прошлой зимой признал ЖСК «Родник» банкротом.

- В результате решением наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» 52 пайщикам кооператива, вложившим денежные средства в строительство дома, будет осуществлена выплата возмещения, - отметили в госстройнадзоре.

Сведения о порядке компенсации и контактная информация для граждан была размещена на портале фонд214.рф.