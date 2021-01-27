Еще один застройщик обанкротился в Волгограде

В Волгограде придется решать проблемы новых обманутых дольщиков. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Волгограде пытаются решить вопросы обманутых дольщиков, но появляются новые проблемные дома. На днях признан банкротом еще один застройщик - жилищно-строительный кооператив «Родник», который возводил 12-этажный жилой дом в Советском районе Волгограда на пересечении улиц Казахской и Тимирязева. Решать проблемы членов ЖСК будут с привлечением Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

- Арбитражным судом Волгоградской области ЖСК «Родник» признан несостоятельным (банкротом), в его отношении введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Миляев Петр Львович, - говорится в сообщении госстройнадзора.

Теперь всем членам ЖСК «Родник» нужно отправить конкурсному управляющему требования о включении в реестр с копиями договоров и платежных документов (заверенных нотариально).

Зато у дольщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» наконец появился «свет в конце тоннеля». Арбитраж передал тяжелое наследство ООО «Строй-сити» и ООО «Стройснаб» и все их обязательства новому застройщику – ООО «Пересвет-Юг».