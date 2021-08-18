В Волгограде подсчитали, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу

Новый учебный год начнется уже через две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две недели осталось до начала нового учебного года. Родители уже бегают по магазинам школьной формы и канцтоваров, чтобы их дети пришли в школу 1 сентября нарядными. Волгоградстат подсчитал, в какую сумму обойдется волгоградским мамам и папам собрать свое чадо.

Инфографика Волгоградстата

Комплект школьной одежды и обуви для девочек стоит в среднем от 2716 до 3419 рублей. Блузка обходится в 1145 рублей, платье или сарафан – в 1472 рубля, юбка – в 1030 рублей, носки или гольфы – 71 рубль. Туфли стоят в среднем 1173 рубля. Костюм для мальчиков обходится дороже – от 3624 до 4772 рублей. Цены на сорочки составляют 792 рубля, на джемпер – 1148 рублей, на брюки – 1192 рубля, на ботинки – 1569 рублей. Спортивная форма и кроссовки в волгоградских магазинах стоят примерно 3716 рублей.

И куда же 1 сентября без портфеля? Чтобы его собрать, родителям придется заплатить 4347 рублей. Учитывались траты на 5 ручек, карандашей, учебников, 10 тетрадей, 1 набор фломастеров, альбом для рисования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгоградской области готовят новые ковидные ограничения к учебному году

Власти региона ожидают осложнения ситуации с коронавирусом (подробности)