В Волгоградской области готовят новые ковидные ограничения к учебному году

Новые ограничения могут ввести с 1 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде и области растет количество заболевших коронавирусом, жители возвращаются из отпусков, впереди начало учебного года, поэтому на оперативном совещании в администрации региона решили подготовиться к возможному осложнению ситуации. В ближайшее время оперативный штаб совместно с главным санитарным врачом области и профильными ведомствами подготовят дополнительные профилактические и ограничительные меры, которые могут ввести с 1 сентября.

Кроме того, в ковидных госпиталях Волгоградской области развернут дополнительно еще тысячу коек. На особом контроле будет уровень заболеваемости пневмониями, ОРВИ и гриппом. А ковидный клинический совет при губернаторе должен подготовить предложения по организации стационарной, амбулаторной и экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями.