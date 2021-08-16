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Общество16 августа 2021 12:11

В Волгоградской области готовят новые ковидные ограничения к учебному году

Власти региона ожидают осложнения ситуации с коронавирусом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые ограничения могут ввести с 1 сентября.

Новые ограничения могут ввести с 1 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде и области растет количество заболевших коронавирусом, жители возвращаются из отпусков, впереди начало учебного года, поэтому на оперативном совещании в администрации региона решили подготовиться к возможному осложнению ситуации. В ближайшее время оперативный штаб совместно с главным санитарным врачом области и профильными ведомствами подготовят дополнительные профилактические и ограничительные меры, которые могут ввести с 1 сентября.

Кроме того, в ковидных госпиталях Волгоградской области развернут дополнительно еще тысячу коек. На особом контроле будет уровень заболеваемости пневмониями, ОРВИ и гриппом. А ковидный клинический совет при губернаторе должен подготовить предложения по организации стационарной, амбулаторной и экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями.