Волгоград простится с Ольгой Сабировой 16 августа

Ольга Сабирова была одной из самых ярких звезд волгоградской сцены. Фото: Царицынская опера

В понедельник Волгоград простится с одной из самых ярких звезд волгоградской сцены, солисткой Царицынской оперы Ольгой Сабировой. Она ушла из жизни в 48 лет, ее сердце остановилось на следующий день после дня рождения. Прощание с талантливой оперной певицей пройдет 16 августа на Центральном кладбище Волгограда. Начнется гражданская панихида утром в 8.55, в 9.30 там же пройдет отпевание, сообщают друзья.

Ольгу Сабирову друзья и коллеги вспоминают как талантливого, яркого, харизматичного, жизнерадостного и открытого человека. А поклонники запомнят множество прекрасных ролей, которые она исполнила на сцене Царицынской оперы за полтора десятка лет.

- Наша прекрасная Оля! Все аплодисменты, стоя, - для тебя! – скорбят в театре.

- Даже намеком не дала понять о твоей стойкой борьбе с болезнью на протяжении лет, - печалятся друзья.