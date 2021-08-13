Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 21:34

Умерла на следующий день после дня рождения: не стало актрисы Ольги Сабировой

В пятницу, 13 августа в Волгограде скончалась ведущая солистка «Царицынской оперы»
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Только вчера Ольге исполнилось 48 лет. Фото предоставлено театром "Царицынская опера".

Только вчера Ольге исполнилось 48 лет. Фото предоставлено театром "Царицынская опера".

Печальная новость, в которую до сих пор никто не может поверить: в Волгограде умерла ведущая солистка театра «Царицынская опера» Ольга Сабирова. На ее страничках в соцсетях соболезнования вперемежку с запоздалыми поздравлениями: только вчера актрисе исполнилось 48 лет.

- Ещё вчера силами коллектива мы поздравляли одну из самых преданных солисток театра с Днём рождения, а сегодня её близкие сообщили трагическое известие, - говорят коллеги Ольги по театру. - Невозможно передать словами горечь утраты не только культуры Волгоградской области и в частности театра "Царицынская опера", но и лично каждого, кто имел честь работать, дружить и просто общаться с Ольгой.

Ольгу называют «золотым фондом» Царицынской оперы. Очень многие приходили в театр только за теми, чтобы увидеть несравненную Кармен в исполнении этой талантливой актрисы. Ее смерть стала шоком для всех коллег, знакомых, поклонников.

- Моя душа болит и сердце рвётся на части... Такая молодая и красивая... Олечка, дорогая..., - пишут друзья.

- Ольга Викторовна была невероятным артистом и прекрасным педагогом. Она отдавала все свои силы спектаклям, исполняя роли так, как никто другой их не мог бы исполнить- столько темперамента, вспыхивающих эмоций на сцене... Она была просто невероятна, - вспоминает ученик Даниил Соколов. - А какая теплая, светлая, душевная атмосфера была на занятиях по вокалу, сколько позитива, улыбок и юмора...

Пока время и место прощения с Ольга Сабировой неизвестно.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающейся актрисы.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Сабирова родилась в 1973 году. Музыкальное образование получила в Астрахани: сначала окончила вокальное отделение местного училища имени Мусоргского, затем – вокальную кафедру Астраханской государственной консерватории. В Царицынскую оперу в Волгограде пришла служить в 2005 году, и все это время была лучшим и преданным работником сцены. Первой в нашей стране Ольга Сабирова исполнила «Stabat Mater» Карла Дженкинса. Это композицию она спела в сопровождении Лондонского Валлийского хора и камерного оркестра.