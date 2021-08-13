Умерла на следующий день после дня рождения: не стало актрисы Ольги Сабировой

Только вчера Ольге исполнилось 48 лет. Фото предоставлено театром "Царицынская опера".

Печальная новость, в которую до сих пор никто не может поверить: в Волгограде умерла ведущая солистка театра «Царицынская опера» Ольга Сабирова. На ее страничках в соцсетях соболезнования вперемежку с запоздалыми поздравлениями: только вчера актрисе исполнилось 48 лет.

- Ещё вчера силами коллектива мы поздравляли одну из самых преданных солисток театра с Днём рождения, а сегодня её близкие сообщили трагическое известие, - говорят коллеги Ольги по театру. - Невозможно передать словами горечь утраты не только культуры Волгоградской области и в частности театра "Царицынская опера", но и лично каждого, кто имел честь работать, дружить и просто общаться с Ольгой.

Ольгу называют «золотым фондом» Царицынской оперы. Очень многие приходили в театр только за теми, чтобы увидеть несравненную Кармен в исполнении этой талантливой актрисы. Ее смерть стала шоком для всех коллег, знакомых, поклонников.

- Моя душа болит и сердце рвётся на части... Такая молодая и красивая... Олечка, дорогая..., - пишут друзья.

- Ольга Викторовна была невероятным артистом и прекрасным педагогом. Она отдавала все свои силы спектаклям, исполняя роли так, как никто другой их не мог бы исполнить- столько темперамента, вспыхивающих эмоций на сцене... Она была просто невероятна, - вспоминает ученик Даниил Соколов. - А какая теплая, светлая, душевная атмосфера была на занятиях по вокалу, сколько позитива, улыбок и юмора...

Пока время и место прощения с Ольга Сабировой неизвестно.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающейся актрисы.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Сабирова родилась в 1973 году. Музыкальное образование получила в Астрахани: сначала окончила вокальное отделение местного училища имени Мусоргского, затем – вокальную кафедру Астраханской государственной консерватории. В Царицынскую оперу в Волгограде пришла служить в 2005 году, и все это время была лучшим и преданным работником сцены. Первой в нашей стране Ольга Сабирова исполнила «Stabat Mater» Карла Дженкинса. Это композицию она спела в сопровождении Лондонского Валлийского хора и камерного оркестра.