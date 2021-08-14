В Волгоградской области 8 новорожденных детей заразились коронавирусом

И в пандемию волгоградцы не перестали рожать детей. 8 малышей заразились, в том числе от родителей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу волгоградцев шокировала новость о смерти от коронавируса двухлетней девочки из Волжского. Ранее считалось, что дети переносят болезнь легко, а многие и вообще бессимптомно. К сожалению, по словам врачей, ситуация меняется. Об этом заявила главный внештатный педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова.

- К сожалению, вирус продолжает завоевывать не только новые регионы, но и новые возрастные группы. И надежды педиатрического общества, что новая коронавирусная инфекция обойдет детей в части тяжелых форм, летальных исходов, к сожалению, не оправдывается, - говорит детский врач. - Во всем мире регистрируются смерти деток от коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, у детей тоже есть группа риска. Тяжело заболеть могут детки, имеющие хронические заболевания, с иммунодефицитами. Волгоградский ребенок, скончавшийся от ковида, тоже имел врожденную патологию, связанную с нарушениями функций определенных органов.

- К сожалению, коронавирус нашел этого ребенка, и несмотря на то, что он был госпитализирован на специализированную инфекционную койку, та терапия, которая была назначена врачами Волгограда, и неоднократно ее адекватность оценивалась специалистами федеральных центров, не принесла свой результат. К сожалению, мы потеряли этого ребенка. Девочка погибла от тяжелой формы новой коронавирусной инфекции, - прокомментировала Светлана Емельянова.

Врач также заявила, что в регионе коронавирусом заражаются даже младенцы. Всего у нас регистрировалось 8 случаев заболевания ковидом у новорожденных. У них был положительный ПЦР-тест на коронавирус. Светлана Емельянова советует тем парам, которые задумались о ребенке, заранее сделать прививки от ковида.