Ливни, грозы, град и шквалистый ветер принест тропический шторм в Волгоград

Заранее подумайте, с помощью чего вы будете спасаться от дождя Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сильный шквалистый ветер, грозы и град – целый ряд неприятных погодных явлений обрушится на Волгоградскую область вечером в пятницу и днем в субботу, 14 августа. Не самая идеальная погода для выходного дня. Правда, синоптики Волгоградской ЦГМС говорят, что осадки будут кратковременными, поэтому многие их даже не успеют заметить. Кроме тех, у кого град побьет урожай. К сожалению, дожди и сильный ветер не принесут похолодания: суббота обещает быть жаркой.

По прогнозу на 13 августа в субботу днем на большей территории области будет до +31 градуса тепла. При этом на востоке области жара будет сильнее – до +37. В западных вообще уже вполне комфортная температура: +20…+25 градусов. В Волгограде воздух днем прогреется до +33…+35. Ночью температура будет ниже на 10 градусов.

В области сохраняется высокая пожароопасность. Из-за высоких рисков природных пожаров туристам запретили посещать природные парки, в частности, Волга-Ахтубинскую пойму. Спасатели уже двое суток тушат крупный лесной пожар в Даниловском районе области.