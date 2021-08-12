В волгоградском аэропорту экстренно сел самолет из-за дебошира

Пассажиры рейса в терминале волгоградского аэропорта прошли повторную проверку Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский аэропорт накануне вечером, 11 августа, принял самолет «Аэрофлота», который летел из Сочи в Уфу. Один из пассажиров устроил на борту дебош. Из-за своего поведения до конца маршрута он не долетел. Дебошира сняли с самолета в аэропорту Волгограда.

- Рейс авиакомпании Аэрофлот SU2933, следовавший 11.08.2021 по маршруту Сочи - Уфа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:15 по причине отказа одного из пассажиров на борту выполнять требования экипажа и командира воздушного судна, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Международного аэропорта Волгоград».

Посадка в волгоградском аэропорту прошла в штатном режиме. Все пассажиры рейса по требованию командира лайнера отправились в терминал для повторного досмотра. Рейс отправился до конечной точки маршрута в 21.09. Однако нарушителя спокойствия на борту уже не было.