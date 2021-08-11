Защитник волгоградского «Ротора» борется за звание лучшего игрока ФНЛ в июле

Фото: СК "Ротор"

Футбольная национальная лига представила претендентов на звание лучшего футболиста турнира в июле. В их числе 12 игроков, в том числе защитник волгоградского «Ротора» Азат Байрыев. Список футболистов определился по комментариям болельщиков в социальных сетях и их письмам по электронной почте.

На данный момент в опросе лидирует именно Азат Байрыев, набравший 28% голосов. На втором месте пока идет полузащитник Алан Хабалов из «Алании», отстающий от защитника «Ротора» на 2,5%. Голосование проходит на сайте ФНЛ, продлится оно до субботы 14 августа.

Отметим, Азат Байрыев в июле принял участие во всех четырех турах первенства ФНЛ, в которых его команда сыграла вничью. В 4-м туре во встрече с «Волгарем» защитник забил мяч в ворота соперников.