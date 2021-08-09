Племянника Владимира Кадина осудили за вымогательство в Волгограде

Больше года длились тяжбы по уголовному делу в отношении Алексея Бухаткина за вымогательство иномарки. В мае прошлого года едва племянник криминального авторитета Владимира Кадина освободился из колонии, он снова совершил преступление. Бухаткин вернулся домой и узнал, что его жена продала авто, которое было оформлено на нее. Иномарку купили на деньги, нажитые в браке. Жена продала иномарку своему знакомому без согласия Алексея Бухаткина. И он решил вернуть автомобиль, просто забрав его у законного владельца при помощи угроз.

Напомним, два года назад Алексею Бухаткину смягчили наказание за стрельбу у заведения «Лофт» в декабре 2016-го. У племянника местного криминального авторитета произошел конфликт с компанией лиц кавказской национальности. Выяснять отношения все вышли на улицу, где завязалась массовая драка, там были замешаны почти 20 человек. Тогда Алексей Бухаткин достал пистолет, который незаконно купил и несколько раз выстрелил. Он ранил одного человека. Сначала его осудили на 5 лет за причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. По апелляции Бухаткин должен был отсидеть в колонии особого режима 4 года и 9 месяцев. В мае 2020 года он вышел на свободу по УДО.

По материалам суда, в мае прошлого года племянник Владимира Кадина встретился с новым владельцем его бывшей иномарки и под угрозой насилия заставил волгоградца подписать договор купли-продажи, при этом пострадавший не получил бы никаких денег. Инстанция выяснила, что Алексей Бухаткин причинил материальный ущерб стоимостью авто – 940 тысяч рублей.

Пострадавший сообщил о преступлении в полицию. И когда он поехал в ГИБДД переоформлять документы вместе с Бухаткиным и еще четырьмя его помощниками, их задержали правоохранители. Дзержинский районный суд признал Алексея Бухаткина виновным в самоуправстве и отменил условно-досрочное освобождение за предыдущий срок. Поэтому по совокупности приговоров Бухаткина отправили в исправительную колонию строгого режима на год и 9 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому еще может быть обжалован. Это скорее всего и сделает Алексей Бухаткин со своими адвокатами по уже традиционной практике.