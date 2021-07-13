Розовый фламинго и 10 лодок: в ЦПКиО 15 июля откроется пруд

На надувном фламинго одновременно смогут плавать четыре человека. Фото: Администрация ЦПКиО.

В Волгограде готовится к открытию большой пруд. Рабочие завершают последние приготовления по созданию искусственного водоема площадью 850 квадратных метров в Центральном парке культуры и отдыха. Он начнет работать с 15 июля. Волгоградцы смогут позагорать вокруг пруда на шезлонгах, а также поплавать на лодках или надувном розовом фламинго. Об этом «КП-Волгоград» рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

ПОПЛАВАТЬ НА ЛОДКАХ, ПОЗАГОРАТЬ НА ФЛАМИНГО

- Водоем будет открыт в пятницу-воскресенье с 10.00 до 23.00, в понедельник-четверг – с 15.00 до 23.00. Мы привязываемся к потоку людей в парк. Если будем наблюдать его раньше, то пруд будет открываться раньше. Сейчас до 15.00 не такое сильное посещение парка, - отметил Андрей Еркин.

К 15 июля пруд в ЦПКиО будет готов Фото: Эдуард Пальгунов

Купаться в пруду глубиной 1,5 метра нельзя. Зато поплавать отдыхающие смогут на десяти лодках с веслами, которые рассчитаны на одного-двух человек. Также в водоеме можно будет позагорать на надувном розовом фламинго. Пока в парке он будет один, но он сможет вместить до четырех человек.

ЗОНЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ, ВЫЕЗДНЫХ СВАДЕБ

После открытия пруд продолжат благоустраивать. В ближайшие три недели прилегающую территорию озеленят, рабочие установят 30 шезлонгов для отдыха, арку для выездных свадебных регистраций, а также беседки для проведения детских дней рождения. Специалисты займутся и освещением водоема.

- Сформировали план по подсветке прилегающей к пруду территории – вдоль дорожек, на деревьях. Внутри пруд специально не подсвечиваем, потому что рядом есть большие объекты – стадион и колесо обозрения. Они имеют очень интересную подсветку, которая отражается в воде. Поэтому любая подсветка внутри водоема исказила бы красоту рядом расположенных объектов, - отметил директор ЦПКиО.

СЛИШКОМ ЖАРКО ДЛЯ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ

Работы по озеленению территории возле пруда продолжатся и осенью. Из-за жаркой погоды специалисты не могут сейчас высадить все растения.

- Осенью будет высажено около 30 деревьев, 100 кустарников и многолетних трав. Сейчас это сделать невозможно из-за высокой температуры воздуха, - сообщил Андрей Еркин.

Русалка в пруду поселится на острове из камней Фото: Эдуард Пальгунов

В день открытия 15 июля в центре пруда установят арт-объект «Русалка», который был сделан из проволоки. Размер фигуры сказочного персонажа с человеческий рост. Русалка в пруду будет обитать на острове из камней.

КАЗАЧИЙ КУРЕНЬ

В ЦПКиО по выходным открывается казачий курень Фото: Эдуард Пальгунов

Недавно в ЦПКиО появился курень. В постройке, стилизованной под казачий дом, открылся центр народного творчества. Внутри строения, а также вокруг него расположились зоны для народного творчества. По выходным волгоградцы и гости города могут приобрести там сувениры, сделанные ручным трудом.

Волгоградцы и гости города могут купить продукцию местных умельцев Фото: Эдуард Пальгунов

- Мы сотрудничаем с гильдией мастеров Волгоградской области. Места, где собирались все результаты работы народного творчества, у нас в городе нет. И этот центр может рассматриваться как сувенирная лавка, в том числе для туристов. Здесь можно купить то, что производится ручным способом. Он работает по субботам и воскресеньям. В дальнейшем он может работать ежедневно. Это будет зависеть от погоды, - рассказал Андрей Еркин.