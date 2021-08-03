В волгоградском ЦПКиО готовят к открытию водный канал

Фото: Администрация ЦПКиО

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха завершаются работы по строительству водного канала. Искусственный водоток протяженностью 110 метров откроется в ближайшую субботу 7 августа. Об этом «КП-Волгоград» рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин. По каналу волгоградцы и гости города смогут плавать на лодочках.

- К открытию завершаем установку прожекторной подсветки зеленых насаждений в периметре канала. По каналу в августе мы планируем обустройство двух ручьев, - отметил Андрей Еркин.

Также на новом объекте в ЦПКиО появятся арт-объекты парящих камней, с которых стекает вода. А течение каналу будет создавать насосное оборудование.

Напомним, в июле в парке открылся пруд для плавания на лодках и розовом фламинго. В ближайшее время там появится зона для пляжного отдыха.