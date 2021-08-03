Организована проверка: прокуратура разберется, почему ребенка-инвалида не пустили в аквапарк

Семья сняла в качестве подтверждения видео разговора с охранником.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после вопиющей истории, которая произошла в Волжском: семью с ребенком-инвалидом не пустили в аквапарк. Охранник предложил семье астраханцев погулять на улице, потому что посчитал, что ребенок-аутист создает угрозу окружающим. Семья Шаумуруновых сняла происходящее в аквапарке на видео и написала заявление в прокуратуру. Надзорное ведомство уже организовало проверку после сообщений в СМИ.

Напомним, Шаумуруновы приехали в Волжский из Астрахани – сводить детей в аквапарк. Один из детей в семье – инвалид. Родители заранее изучили правила на сайте центра "XXI век", прежде чем собраться в дальнюю дорогу. Запрет на посещение – лицам с агрессивным поведением. Семья из Астрахани считает, что их ребенок никому не причинит вреда.

Прав ли охранник аквапарка, или права семьи и их ребенка нарушены, теперь выяснит прокуратура.