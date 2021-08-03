«Сколько это будет продолжаться?»: в Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк

Пока Александр долго выяснял отношения с охранником, мама ребенка Эля снимала все на видео. Фото: https://www.instagram.com/sugar_elya/

Дикая история произошла вчера в Волжском Волгоградской области. Не успела общественность отойти от скандала в Санкт-Петербурге, когда жена питерского бизнесмена выгоняла с детской площадки особенных детей, как точно такая же история случилась под Волгоградом с семьей Шаумуруновых. Родители с детьми приехали из Астрахани отдохнуть в аквапарке, побыть в 40-градусную жару у воды и поплескаться в бассейне. Но охранник их развернул на входе, увидев Дамира. У мальчика аутизм.

- Вы можете в городе погулять. Потому что там люди…, - стал он объяснять Александру и Эле, родителям мальчика.

- Там люди, а мы не люди?

- Люди. Но у нас правила аквапарка… В правилах написано, пойдемте посмотрим.

Охранник ведет семью к огромному цветному стенду, где и правда изложены правила посещения их заведения. Там, действительно, написано, кого имеют право не пустить в развлекательный центр. Тех, кто представляет угрозу окружающим. Но семьях астраханцев уверена - их ребенок и мухи не обидит. Такие дети не агрессивны.

Эля пытается объяснить, что они проделали большой путь, приехали из Астрахани.

- Да какая разница, откуда вы приехали. Все люди одинаковые.

- Правильно, и инвалиды пока еще такие же люди, как и все остальные.

Охранник стал объяснять, что в этом году у них в аквапарке уже были травмы. Правда, не уточнил, что их получил здоровые ребенок, за которым недосмотрели инструкторы. Шаумуруновы же не планировали вести сына на горки - просто хотели побыть у бассейна. Конечно, за своим ребенком они планировали смотреть в оба.

- Я только недавно видел в интернете, как женщина гонит с детской площадки детей-инвалидов. Фашист в юбке. К вам приезжаем, и тут такое же, говорит отец охраннику. На что тот предложил всей семье пройти в заведение, а папе погулять с Дамиром на улице, на 40-градусной жаре.

Александр уточнил у охранника, окончательное ли это решение, и отправился писать заявление прокурору города Волжского. А видео со случившимся в аквапарке его супруга выложила в инстаграм с подписью «Сколько это может продолжаться?».

Эля и Саша уверены: их сын никому никакой угрозы не представляет. Фото: https://www.instagram.com/sugar_elya/

- Ребят, мы для чего все это делаем, - объясняет Александр. - Просто для нас, для поддержки таких же семей, у кого дети-инвалиды. Чтобы ничего не боялись. Отстаивайте права своих детей, если их где-то обижают. Там, где нарушают Конституцию и законы РФ, права вашего ребенка и ваши, вполне можете попытаться их отстоять.

Теперь прокурор города Волжского решит, нарушила ли администрация Аквапарка «XXI век» права семьи.

Александр показал заявление и зачитал его вслух:

- Прошу вас проверить законность отказа администрации аквапарка в прохождении на территорию моего сына Дамира, являющегося инвалидом. Якобы по правилам аквапарка таким детям нельзя находиться рядом с остальными детьми, по объяснениям сотрудников самого аквапарка. Мы с семьей приехали из Астрахани на своей машине и перед выездом ознакомились с ценами на официальном сайте аквапарка. В разделе «Скидки» написано, что детям-инвалидам с 7 лет предоставляется скидка в 50% при предоставлении оригинала справки об инвалидности, которую мы предъявили в кассе.

На сайте аквапарка действительно сказано, что детям-инвалидам они предоставляют скиду 50%. Уточняют, что дети должны быть "без агрессивного поведения".

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области "КП-Волгоград" прокомментировали, что по этому случаю обязательно будет проведена проверка.

В самом аквапарке XXI век ситуацию комментировать не стали, объяснив, что руководства нет на месте. "Звоните после обеда", сказала сотрудница и бросила трубку.

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