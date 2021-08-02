В понедельник утром трасса между Волгоградом и Волжским встала в 11-километровой пробке

Движение между Волжским и Волгоградом встало утром 2 августа Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утро понедельника, 2 августа, жители Волжского, которым нужно на работу или по делам в Волгоград, встретили в пробке. На трассе в Волго-Ахтубинской пойме выстроился длинный затор. По данным портала «Яндекс.Пробки», в десятом часу утра пробка растянулась на 11 километров. Автомобилисты сообщают, что на магистрали «Волгоград- Краснослободск-Средняя Ахтуба» произошло ДТП, из-за которого движение стало затрудненным, и они опаздывают по своим делам.

Скриншот с портала "Яндекс.Пробки"

По-прежнему нельзя проехаться с ветерком между Волгоградом и Волжским по ГЭС. Там продолжает действовать реверсивное движение из-за ремонта проезжей части. Власти обещают, что неудобства для водителей закончатся к 1 сентября, когда работы на плотине не будут мешать движение по мосту.

Напомним, в воскресенье волгоградцы простаивали в огромной пробке на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» из-за продолжающегося ремонта моста через Пичугу.