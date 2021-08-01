Волгоградцы проводят первый день августа в пробке на Дубовской трассе

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Путешествия в Дубовский район Волгоградской области лучше отложить. Конечно, многим волгоградцам хочется отдохнуть на Александровском грабене, но, пока туда доедешь, можно потратить все нервы. Трасса в направлении Камышина и Саратова по традиции в выходные застряла в пробках. Конечно, есть те, кто поездку отложить не может: перевозчики грузов, дачники и местные жители. Им за-за ремонта моста через Пичугу все же придется постоять некоторое время на трассе под палящим солнцем. 1 августа не стало исключением - красные и бордовые участки на Яндекс. Пробках опять предупреждают о глобальном заторе.

Как показывают навигаторы, 38 километров от Тракторного до Дубовки в воскресенье придется преодолевать около 50 минут. Самый проблемный участок – перед мостом через реку Пичуга, на котором из-за ремонта реверсивное движение. Мост на трассе Р-228 Сызрань Саратов Волгоград обещают отремонтировать до конца 2021 года. Поэтому без крайней надобности в эту сторону до зимы лучше не ездить.