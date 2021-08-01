Скрутили прямо в магазине: задержание педофила покупателями «Магнита» попало на видео

Дмитрий Соболев не скоро выйдет из тюрьмы. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Хорошая новость: по улицам Волгограда больше не ходит опасный преступник, который отсидел за жестокое убийство своей подруги и, выйдя на свободу, изнасиловал 14-летнюю девочку в Кировском районе. Еще одна хорошая новость – задержали преступника неравнодушные волгоградцы. Они узнали в посетителе «Магнита» разыскиваемого Дмитрия Соболева. И не побоялись самостоятельно задержать преступника. Этот геройский поступок попал на видео камер видеонаблюдения.

- В вашем магазине отличные парни, - комментируют видео волгоградцы. В задержании участвовали не только посетители, но и сотрудники «Магнита» на Алексеевской. В ГУ МВД по Волгоградской области пообещали наградить смелых и бдительных граждан. Накануне полицейские ходили и показывали фото Соболева в магазине.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, Дмитрий Соболев уже во всем сознался. В ближайшие часы ему выберут меру пресечения.