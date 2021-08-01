Гулял по магазинам: в Волгограде задержали насильника 14-летней девочки

Соболев уже во всем сознался. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде 31 июля около 20.00 в "Магните" в Советском районе задержан опасный преступник, которого следователи и полиция искали последние 10 дней. 21 июля волгоградец Дмитрий Соболев, недавно отсидевший за жестокое убийство, надругался над 14-летней школьницей в Кировском районе. Преступник набросился на девочку и изнасиловал в камышах у автомойки. Несчастная жертва смогла описать приметы и узнала своего обидчика по фотороботу. С тех пор портрет подозреваемого облетел все соцсети. И это сработало: как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, посетители магазина узнали Соболева и не только сообщили в полицию, но и удерживали преступника до того момента, как приехала опергруппа. Главк пообещал наградить этих граждан за бдительность и огромною помощь в задержании преступника.

Расследование уголовного дела продолжается, но ни у кого нет сомнений, что подростка изнасиловал именно Соболев. Да и сам он, когда его доставили на допрос, отнекиваться не стал и во всем сознался.

- Задержанный сообщил следователям, что причастен к нападению на потерпевшую, полностью признав свою вину и рассказав об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В ближайшие часы суд должен выбрать для задержанного меру пресечения. Конечно, дожидаться приговора он будет в СИЗО, на свободу его никто не выпустит. Волгоградцы вообще недоумевают, как его выпустили в первый раз. 35-летний волгоградец год назад вышел на свободу, отсидев в тюрьме 9 лет. Он убил кирпичом свою бывшую девушку. До этого его уже судили и за грабеж, и за изнасилование.

Сотрудники следственного комитета проводят комплекс следственных действий. А волгоградцы могут вздохнуть спокойно: товарищем займутся в СИЗО.

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