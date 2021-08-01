Власти Волгограда заказали проект антивандальной въездной стелы

Такой по эскизу чиновников должна быть новая стела. Фото: госзакупки.

«Ветром сдуло». Именно такое объяснение дали чиновники Волгограда, когда 30 июня прошлого года рухнула стела на въезде в город со стороны Красноармейского района. От нее осталась лишь горка кирпичей, и уже год водителей, заезжающих через южные ворота, приветствует только стандартный дорожный знак. Но стела все же будет. Ее проект заказал Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда. Судя по информации, размещенной на сайте госзакупок, за проект новой антивандальной и устойчивой к ветрам и прочей непогоде конструкции чиновники готовы заплатить 889 тысяч рублей.

Итоги аукциона подведут 11 августа. Победившая фирма должна будут в течение 60 дней изготовить проект новой приветственной стелы высотой 8 метров. Конструкция должна быть сделана из железобетона, выдерживать снеговые нагрузки и нашествие вандалов. Постамент облицуют гранитными плитами, а вокруг знака уложат 101 квадратный метр тротуарной плитки.

На стеле разместят надпись Волгоград и герб нашего города. Всю проектную документацию фирма должна выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и правилами застройки Волгограда.