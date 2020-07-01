2020-07-01T14:08:37+03:00
Общество

«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела

Чиновники говорят, во всем виноват ураган
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Стелу ремонтировали почти ежегодно - то буквы украдут, то знак отпадет.. Теперь и вовсе рухнула. Фото Яндекс.Карты.Стелу ремонтировали почти ежегодно - то буквы украдут, то знак отпадет.. Теперь и вовсе рухнула. Фото Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

Говорят, мнение гостей города формируется при въезде в него. Поэтому на трассах в мегаполисы устанавливают приветственные стелы, одна другой краше. А на въезде в Волгоград со стороны Астрахани теперь вместо памятного знака гостей встречает груда камней. Очевидцы выложили в сеть фотографии этой «красочной» картины с подписью «Как вам наша стела?».

ghest_vlgghest_vlg
Под Волгоградом рухнула приветственная стела
971 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Да, это была стела в виде кирпичной стены, на которой красовалась надпись золотыми буквами «Волгоград», а рядом – звезда города-героя. У подножья этого памятника была еще объемная композиция, имитирующая вечный огонь. Остались только развалины.

В мэрии Волгограда уверяют, что стелу «сдуло ветром».

- Въездной знак был поврежден накануне в результате порывов ураганного ветра. На место оперативно выехали специалисты районной коммунальной службы. В настоящее время территория огорожена, служба ведет разбор конструкций и уборку площадки, после чего начнутся восстановительные работы. Восстановление знака проводит муниципалитет, - отчитываются в администрации города.

Вот только восстанавливать там, собственно, нечего. Легче поставить новую, чем отремонтировать. Тем более, что волгоградцам эта въездная стела никогда не нравилась.

«Стела бедновата! И так сплошная степь, еще и камушек при въезде!», «Стела недостойная Волгограда», - такие характеристики можно найти в интернете от гостей нашего города.

И к тому же эта стела регулярно подвергалась нападкам вандалов, которые срывали золотые буквы. Их восстанавливали почти каждый год. Теперь ни букв, ни стелы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела
В Волгограде нашли ушедшего из дома 10-летнего мальчика
К полудню 1 июля за поправки в Конституцию проголосовали уже 70% волгоградцев
Волгоградцы сдали собаку в приют и вернулись за ней: волонтеры «Дино» сняли трогательное видео
Почти 1,3 миллиона волгоградцев сходили на голосование
Нуждается в медпомощи: в Волгограде пропал 32-летний мужчина
Педагог, воспитатель, пенсионерка: аферисты украли у волгоградцев больше миллиона
SOS! В Волгограде пропал 10-летний мальчик
2 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
С 1 июля изменилось расписание электрички Волгоград-1-Шпалопропитка
В Волгограде в ДТП с маршруткой пострадала пассажирка
В Молодежном театре Волгограда обновят зрительный зал
Больше миллиона волгоградцев проголосовали по конституции