«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела
Говорят, мнение гостей города формируется при въезде в него. Поэтому на трассах в мегаполисы устанавливают приветственные стелы, одна другой краше. А на въезде в Волгоград со стороны Астрахани теперь вместо памятного знака гостей встречает груда камней. Очевидцы выложили в сеть фотографии этой «красочной» картины с подписью «Как вам наша стела?».
Да, это была стела в виде кирпичной стены, на которой красовалась надпись золотыми буквами «Волгоград», а рядом – звезда города-героя. У подножья этого памятника была еще объемная композиция, имитирующая вечный огонь. Остались только развалины.
В мэрии Волгограда уверяют, что стелу «сдуло ветром».
- Въездной знак был поврежден накануне в результате порывов ураганного ветра. На место оперативно выехали специалисты районной коммунальной службы. В настоящее время территория огорожена, служба ведет разбор конструкций и уборку площадки, после чего начнутся восстановительные работы. Восстановление знака проводит муниципалитет, - отчитываются в администрации города.
Вот только восстанавливать там, собственно, нечего. Легче поставить новую, чем отремонтировать. Тем более, что волгоградцам эта въездная стела никогда не нравилась.
«Стела бедновата! И так сплошная степь, еще и камушек при въезде!», «Стела недостойная Волгограда», - такие характеристики можно найти в интернете от гостей нашего города.
И к тому же эта стела регулярно подвергалась нападкам вандалов, которые срывали золотые буквы. Их восстанавливали почти каждый год. Теперь ни букв, ни стелы.
ИСТОЧНИК KP.RU