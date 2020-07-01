«Ветром сдуло»: на въезде в Волгоград рухнула стела

1 Июль 2020 2020-07-01T14:08:37+03:00

Стелу ремонтировали почти ежегодно - то буквы украдут, то знак отпадет.. Теперь и вовсе рухнула. Фото Яндекс.Карты.

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Говорят, мнение гостей города формируется при въезде в него. Поэтому на трассах в мегаполисы устанавливают приветственные стелы, одна другой краше. А на въезде в Волгоград со стороны Астрахани теперь вместо памятного знака гостей встречает груда камней. Очевидцы выложили в сеть фотографии этой «красочной» картины с подписью «Как вам наша стела?».

ghest_vlg Под Волгоградом рухнула приветственная стела

Да, это была стела в виде кирпичной стены, на которой красовалась надпись золотыми буквами «Волгоград», а рядом – звезда города-героя. У подножья этого памятника была еще объемная композиция, имитирующая вечный огонь. Остались только развалины.

В мэрии Волгограда уверяют, что стелу «сдуло ветром».

- Въездной знак был поврежден накануне в результате порывов ураганного ветра. На место оперативно выехали специалисты районной коммунальной службы. В настоящее время территория огорожена, служба ведет разбор конструкций и уборку площадки, после чего начнутся восстановительные работы. Восстановление знака проводит муниципалитет, - отчитываются в администрации города.

Вот только восстанавливать там, собственно, нечего. Легче поставить новую, чем отремонтировать. Тем более, что волгоградцам эта въездная стела никогда не нравилась.

«Стела бедновата! И так сплошная степь, еще и камушек при въезде!», «Стела недостойная Волгограда», - такие характеристики можно найти в интернете от гостей нашего города.

И к тому же эта стела регулярно подвергалась нападкам вандалов, которые срывали золотые буквы. Их восстанавливали почти каждый год. Теперь ни букв, ни стелы.

ИСТОЧНИК KP.RU