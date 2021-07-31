Сборная России по футболу не сыграет на «Волгоград Арене»

Волгоградцам придется еще подождать встречи со сборной России на "Волгоград Арене" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Матч отборочного раунда на чемпионат мира по футболу 2022 года между сборными России и Мальты не состоится в Волгограде. Национальная команда сыграет в Москве из-за эпидемиологической ситуации, рассказали «КП-Волгоград» в Российском футбольном союзе.

Ранее РФС сообщал, что 7 сентября на «Волгоград Арене» сборная России примет Мальту. В этот же день между собой сыграют молодежные сборные двух стран в рамках отбора на ЕВРО-2023. Встреча планировалась в Саранске. Однако ее РФС тоже перенес в Москву из-за коронавируса.

- Из-за эпидемиологической ситуации РФС принял решение перенести домашние матчи национальной и молодёжной сборных России из Волгограда и Саранска 7 сентября в Москву. О стадионах проведения матчей РФС сообщит дополнительно, - сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.