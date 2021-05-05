Дождались: сборная России сыграет в Волгограде

Подопечные Станислава Черчесова в Волгограде примут Мальту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России по футболу впервые за долгое время проведет официальный матч в Волгограде. Осенью национальная команда в городе-герое встретится в рамках отборочного раунда на чемпионат мира в Катаре со сборной Мальты. Эта игра пройдет на «Волгоград Арене» 7 сентября в 21.45, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Российского футбольного союза.

Ранее сборная России играла в Волгограде лишь однажды. 16 октября 2020 года тогда еще на Центральном стадионе национальная команда разгромила сборную Албании со счетом 4:1. Был в нашем городе еще один матч с участием сборных. В 1977 году сборная СССР также со счетом 4:1 обыграла Польшу в товарищеской встрече.

Отметим, сборная России в текущем отборочном раунде на чемпионат мира, который состоится в Катаре в 2022 году, занимает второе место. Выше по дополнительным показателям находятся хорваты. С ними подопечные Станислава Черчесова сыграют в Москве в «Лужниках» 1 сентября.