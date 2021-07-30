В Волгоградской области более 400 пациентов в сутки попадают в ковидные стационары

Волгоградская область вернулась к пиковым значениям прошлой осени по госпитализации пациентов с COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области растет заболеваемость коронавирусом. Сегодня был зафиксирован очередной антирекорд по суточному приросту заразившихся за всю пандемию. Все больше пациентов оказывается на больничных койках ковидных стационаров. Как рассказал на брифинге оперативного штаба зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, за последние сутки с пневмонией и подтвержденным COVID-19 госпитализировали 437 волгоградцев.

- Всего в больницах находится 4700 человек с пневмониями с подтвержденным COVID-19. Уровень госпитализации практически соответствует пику осени прошлого года. Ситуация напряженная, но уровень свободного коечного фонда мы держим в рамках рекомендованных нормативов – это до 20%, - отметил Николай Алимов.

В настоящее время 28 медучреждений региона работают в формате ковидных госпиталей. Коечный фонд составляет 5500 мест, 800 из которых пока свободны. Сегодня было развернуто 150 коек для пациентов с коронавирусом в Михайловке на базе онкологического диспансера.