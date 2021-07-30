Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 июля: очередной антирекорд заражений

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области второй день обновляется максимум по числу новых случаев коронавируса. 30 июля у 320 жителей подтвердился диагноз COVID-19 – таких цифр в регионе ранее не было за всю пандемию. Сегодня Волгоградская область занимает 16-е место в стране по суточному приросту новых случаев ковида, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Остается в регионе высокая смертность от ковида. В пятницу зафиксировали 13 смертей от осложнений COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 июля 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Общее число заболевших коронавирусом волгоградцев за всю пандемию составляет 70 926 человек. Жертвами ковида стали 1804 пациента.

Из приятных моментов то, что продолжает расти число выздоравливающих от COVID-19 жителей Волгоградской области. За последние сутки выписались из инфекционных стационаров или с амбулаторных больничных 278 пациентов. С марта прошлого года, когда вирус начал распространяться по региону, вылечились 63 173 волгоградцев.