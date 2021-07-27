Волгоградских студентов могут отстранить от учебы за отказ от вакцинации

Вакцинация стала обязательна практически для всех, кто работает официально. На прививку отправят и студентов старше 18 лет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 27 июля, волгоградские студенты и сотрудники практически всех сфер узнали о принудительной вакцинации от коронавируса. Не все с восторгом восприняли эту новость, но выбор невелик: или делать и работать, учиться как раньше, или же отвечать за последствия. Главный санврач Волгоградской области Ольга Зубарева на брифинге рассказала, чего ждать тем, кто все же откажется от иммунизации. Решит их судьбу руководство организаций, но отталкиваться будут от официального документа.

- Постановление подразумевает отстранение. Возможно, те студенты, которые отказались от вакцинации, будут дистанционно обучаться. Это на усмотрение каждого контрактного вуза, - отметила Ольга Зубарева.

По такой же схеме будут действовать и работодатели, чьи подчиненные откажутся от прививок: их могут отстранить от трудовой деятельности. Напомним, получить первую дозу вакцины волгоградцы обязаны до 30 августа, а вторую - до 30 сентября.