До +29, местами грозы: какой будет погода в Волгограде в субботу

Погода способствует тому, чтобы провести время у воды. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После нескольких хмурых, дождливых дней стихия обещала была успокоиться и перестать пускать в нашу сторону молнии, но прогноз изменился. Волгоград и область ждут жаркие, но небезоблачные выходные. Температура будет более комфортной, чем в начале недели. По сообщению Волгоградской ЦГМС, днем в субботу воздух в области прогреется до +24…+29, в Волгограде будет +27…+29. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду, а местами днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ночью волгоградцы дождутся спасительной прохлады: местами по области будет всего плюс 10. В Волгограде ночью обещают +16…+18 градусов.

Напоминаем, что в Волгограде открыт только один официальный пляж, где вода оказалась пригодной для купания. Это место отдыха на полуострове Сарептском в Красноармейском районе. На Тулака тоже благоустроили пляж, с навесами, шезлонгами, урнами, кабинками для переодевания, но Роспотребнадзор запретил там купаться: вода не соответствует санитарным нормам.