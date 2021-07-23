В Волжском арестовали подростка, избившего таксиста

Подросток просил суд не изолировать его от общества Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волжский городской суд арестовал 17-летнего подростка, который обвиняется в избиении таксиста. 21 июля на заправке между 42-летним отцом парня и 24-летним водителем такси произошел конфликт, который перерос в драку. Молодой волжанин решил помочь родителю. Он взял из багажника неустановленный металлический предмет и ударил им таксиста по голове. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, у потерпевшего открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Он в тяжелом состоянии в больнице.

Следственное управления СКР по региону возбудило уголовное дело. Во время судебного заседания 17-летний подозреваемый, его законный представитель и защитник просили не изолировать подростка от общества.

- Волжский городской суд, учитывая обстоятельства инкриминируемого преступления, наступившие последствия, данные о личности подозреваемого, избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 сентября 2021 года, - отметили в объединенной пресс-службе судов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.